Для Киевского метрополитена планируют купить до 50 новых вагонов

Депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое имеет целью пополнить парк подвижного состава метрополитена новыми современными вагонами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Решение поддержали 67 депутатов.

Новых вагонов планируют купить на общую сумму до 50 миллионов евро.

Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

"В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрее перемещения по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице", - говорится в сообщении.

В прошлом году Киевский метрополитен перевез почти 500 миллионов пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов.

Экономическая правда