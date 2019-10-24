Для Киевского метрополитена планируют купить до 50 новых вагонов
Депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое имеет целью пополнить парк подвижного состава метрополитена новыми современными вагонами.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Решение поддержали 67 депутатов.
Новых вагонов планируют купить на общую сумму до 50 миллионов евро.
Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.
"В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрее перемещения по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице", - говорится в сообщении.
В прошлом году Киевский метрополитен перевез почти 500 миллионов пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua