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"Нафтогаз" раскритиковал заявление Кличко о начале отопительного сезона в Киеве

Среда, 23 октября 2019, 20:13

"Нафтогаз" считает преждевременным решение о начале отопительного сезона в Киеве 25 октября, поскольку по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Не хотим портить настроение господину Кличко, но за прогнозом погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11", - подчеркнули в "Нафтогазе".

В компании отметили, что со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла.

"Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", - говорится в сообщении.

Напомним:

Столичные власти планируют начать отопительный сезон в жилых домах Киева с 25 октября.

Экономическая правда

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Нафтогаз Кличко тепло

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