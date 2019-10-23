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Госгеокадастр открыл данные о земельных участках

Среда, 23 октября 2019, 17:46

Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки. Информация Госгеокадастра доступна по ссылке.

"Более того, там размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение", - говорится в сообщении.

Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу заключения.

Отмечается, что базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, она обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений.

Экономическая правда

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земля

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