Госгеокадастр открыл данные о земельных участках
Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки. Информация Госгеокадастра доступна по ссылке.
"Более того, там размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение", - говорится в сообщении.
Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу заключения.
Отмечается, что базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, она обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений.
Экономическая правда
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