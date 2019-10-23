УЗ назначила дополнительный ночной поезд в "Борисполь"

Укрзализныця назначила дополнительный Kyiv Boryspil Express, который будет отправляться из Международного аэропорта "Борисполь" в Киев в ночное время.

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Поезд выйдет на маршрут с 27 октября.

"Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров.

Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов", - заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов.

С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

Напомним, до конца года Укрзализныця планирует открыть на маршруте бориспольского экспресса станцию ​​Выдубичи и запустить новый поезд украинского производства. Сейчас на маршруте курсируют поезда PESA.

Kyiv Boryspil Express между Центральным железнодорожным вокзалом ст. Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь" курсирует с 30 ноября 2018 года и за это время перевез более 800 тысяч пассажиров.

Экономическая правда