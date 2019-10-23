Кабмин допускает проблемы с отоплением в некоторых городах из-за прекращения транзита газа

Необходимость перевода ГТС Украины в другой режим работы в случае прекращения "Газпропом" транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

Он заверил, что правительство работает над решением этого вопроса.

"В некоторых городах небольших могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, заранее думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", - сказал Гончарук.

По его словам, в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы - их нет", - заверил премьер.

Напомним, соглашение о транзите российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Следующие трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

Экономическая правда