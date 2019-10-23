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"Запорожсталь" сменит генерального директора

Среда, 23 октября 2019, 15:57

Металлургийный комбинат "Запорожсталь", который входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова, сменит гендиректора - теперь управлять предприятием будет Александр Мироненко.

Об этом в своем Facebook сообщил нынешний руководитель комбината Ростислав Шурма.

"25 ноября состоится собрание акционеров, на котором я передам все права управления и ответственность за комбинат своему коллеге — Александру Мироненко", - заявил Шурма.

Ростислав Шурма возглавлял "Запорожсталь" с 2012 года. До этого он был на должности директора металлургического дивизиона группы "Метинвест".

Александр Мироненко, который возглавит предприятие, работает в группе "Метинвест" с 2007 года.

Был экспертом по планированию производства и продаж болгарского "Промет Стил" и членом наблюдательного совета Енакиевского коксохима.

С 2017 года является председателем наблюдательного совета "Промет Стил".

Экономическая правда

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Запорожсталь

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