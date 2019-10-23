Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и статуса

Совет Национального банка обратится к Верховной Раде с предложением инициировать внесение изменений в закон о НБУ, согласно которым Совет сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности денежно-кредитной политики, а функция оценки и контроля за денежно-кредитной политикой будет подкреплена инструментом влияния.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделенного более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей", - написал он.

Также Совет НБУ считает нужным устранить зависимость в оплате труда членов Совета от членов правления; усилить подотчетность правления и Совета обществу; устранить противоречия относительно объекта проверки НБУ внешним государственным органом контроля (не должно быть неохваченных сферой внешнего контроля объектов НБУ).

По словам Данилишина, Совету следует увеличить уровень коммуникаций с Верховной Радой, продолжив практику регулярного приглашение народных депутатов на заседание Совета, и ежеквартально заслушивать отчет правления о состоянии валютного рынка, интервенций НБУ на валютном рынке и о состоянии золотовалютных резервов.

К другим предложениям Совета НБУ относится предложение регулировать вопросы управления собственным капиталом НБУ в части уточнения термина "денежно-кредитные обязательства" и уменьшение размера общих резервов; усиление независимости подразделения внутреннего аудита НБУ, обеспечение независимости Секретариата Совета.

Экономическая правда