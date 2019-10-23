"Нафтогаз" не будет начислять ОСМД штрафы за недобор газа

НАК "Нафтогаз Украины" разослал ОСМД и другим теплопроизводителям, потребляющим газ в пределах специальных обязательств, дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении подчеркивается, что возможность не применять такие санкции у НАК появилась с принятием НКРЭКУ постановления №2081 от 7 октября 2019 года "О внесении изменений в Правила поставки природного газа". Документ вступил в силу 12 октября.

Постановление дополнило категорию потребителей, к которым поставщик газа не может обратиться с претензией о компенсации убытков, если фактическое потребление отклонялось от заказанного объема.

Ранее такое исключение распространялось только на бытовых потребителей. НКРЭКУ дополнила перечень всеми потребителями, получающими газ на условиях ПСО. В частности, речь идет об ОСМД и ЖСК с собственными котельными, заключающими прямые договоры с "Нафтогазом" на отопительный период.

В НАК отмечают, что они проводили активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Напоминаем:

С мая 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" начал выставлять акты-претензии ОСМД и другим теплопроизводителям за недобор заказанного газа.

Причиной стали изменения на рынке газа, актуализировавшие соответствующую норму законодательства с марта 2019 года.

Большинство ОСМД назвали требования НАКа необоснованными и платить отказались, параллельно обратившись к регулятору с просьбой разрешить конфликт путем изменения регуляторной базы.

В свою очередь, НАК также обратился к регулятору об отмене указанной нормы для ОСМД и других непрофессиональных участников рынка газа, обосновывая это обременительностью администрирования указанных штрафов.

1 августа НКРЭКУ обнародовала проект указанного постановления для общественного обсуждения, которое длилось до 2 сентября.

7 октября постановление было принято, а 12 октября вступило в силу.

Роман Скляров, ЭП