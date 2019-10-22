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Кабмин уволил руководителя Госгеокадастра в Киевской области

Вторник, 22 октября 2019, 17:38
 

Кабинет министров отстранил от выполнения обязательств руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Госкадастр в Киевской области - это клондайк для схематозников и всех нечесных чиновников. На эту область приходит больше всего жалоб от граждан про неправомерные действия с боку руководства", - заявил Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что про проблемы в этом учреждении знает давно и лично.

"Ещё со времен работы в Офисе президента я занимался проблемой непрозрачных схем распределения земли. Один из самых громких примеров - госпредприятие "Пуща-Водица", - вспоминает премьер.

Гончарук напомнил, что правительство уже отстранило 12 руководителей областных Главных управлений Госгеокадастра и анонсировал конкурсы на должности новых руководителей.

"В ближайшее время на конкурсе мы выберем честных и эффективных менеджеров, как в центральное управление Госгеокадастра, так и в его региональные подразделения", - резюмировал премьер

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Экономическая правда

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Кабмин

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