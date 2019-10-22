Минфин запустил новый проект в сфере публичных финансов

Министерство финансов представило новый проект в сфере публичных финансов "Е-контракт", который переведет все заключенные на площадке ProZorro договора в электронный формат.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня мы даем старт проекту "Е-контракт", который полностью переведет все договоры, заключаемые на ProZоrro и которые мы видим в Госказначействе, в полноценную электронную форму", - заявила глава Минфина Оксана Маркарова.

По ее словам, после победы на тендере через площадку электронных торгов ProZоrro эти договоры можно будет сразу подписать.

"Это будет большой подарок для бухгалтеров всей страны, потому что после заключения и выигрыша тендера через ProZоrro можно будет сразу эти договоры подписать", - добавила она.

Отмечается, что Е-контракт позволит совместить информацию из баз данных Государственной казначейской службы, Минфина (E-data - Spending - расходы бюджетных средств), Минэкономики (Prozorro), а также упростить предоставление разнообразной отчетности через автоматизацию части процессов.

"Реализация проекта позволит сократить время на документооборот, значительно снизить его бумажную часть и предотвратить возникновение ошибок, вызванных "человеческим фактором", - говорится в сообщении.

Экономическая правда