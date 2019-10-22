Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару предложил перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Политики также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширения присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - сказал Зеленский.

"У нас пройдет большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - добавил он.

Напомним:

В 2003 году Украина и Бразилия заключили соглашение о создании наземного комплекса на пусковом центре "Алкантара" (Бразилия), предоставлении услуг в интересах национальных космических программ Украины и Бразилии, а также коммерческих заказчиков пусковых услуг.

Согласно договору, до конца 2006 года должны были пройти испытания и ввод в штатную эксплуатацию ракетного комплекса "Циклон-4".

Для этого Бразилия предоставляла космодром и обеспечивала инфраструктуру. Украина должна была разработать ракету-носитель "Циклон-4", провести испытания, подготовить производственную базу и изготовить технологический электромеханический макет ракеты-носителя для испытаний и первого летного образца ракеты-носителя.

Для реализации международного проекта "Циклон-4" государственное предприятие "Конструкторское бюро" Южное имени М. К. Янгеля" привлекло кредиты под государственные гарантии: 150 млн долл в 2004 году и 260 млн долл в 2011 году.

Через 12 лет реализации проекта в 2015 году Бразилия денонсировала договор.

По предварительной оценке КБ "Южное", ущерб, нанесенный Украине в результате одностороннего прекращения действия договора, мог достичь 805,86 млн долл.

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Экономическая правда