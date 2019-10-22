Куда и почему едут искатели работы - исследование

Среди украинцев, которые имеют опыт работы за рубежом, 41% работали по долгосрочному контракту, 217% - ездили на сезонные подработки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами hh.ua | grc.

Отмечается, что 14% участвовали в программах, которые предоставляют студентам работу за границей во время каникул. Столько же респондентов работали за границей на момент опроса.

"Сравнивая эти данные с результатами прошлогоднего исследования, можем увидеть, что прецеденты работы по контракту и участие в студенческих программах участились, а вот на сезонные подработки выезжать стали реже", - заявили эксперты.

Опыт работы за границей есть у каждого 5 респондента. При этом самыми популярными направлениями являются страны ближнего зарубежья (Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия), страны СНГ (Беларусь, Казахстан) и Германия. Суммарно на них приходится 57%.

В ответах также довольно часто фигурируют Великобритания, Испания, ОАЭ и США.

"Есть определенные различия и в причинах, по которым люди решали выезжать на работу за границу. Во многом это стали связывать с возможностью больше зарабатывать, а случаи релокации в пределах компании наоборот участились.

Почти 40% пришлось на вариант "другое", где чаще всего фигурировало желание респондентов поменять страну - без привязки к работе", - свидетельствуют результаты исследования.

Экономическая правда