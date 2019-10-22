Экономика Германии вступила в рецессию

Объем ВВП Германии в третьем квартале 2019 года снизился второй квартал подряд. Технически это означает первую за шесть лет рецессию в ФРГ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тем не менее, в Бундесбанке считают, что глубокая рецессия стране не грозит.

"ВВП Германии вновь немного снизился в третьем квартале. Однако рецессия в значении ярко выраженного, всеобъемлющего и устойчивого сокращения экономической активности при недоиспользовании мощностей не является очевидной", - говорится в ежемесячном обзоре банка.

Экономика Германии во втором квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и сигналов улучшения ситуации с этого момента не наблюдалось, пишет Financial Times.

Продолжающаяся торговая война США и Китая, а также неопределенность вокруг Brexit и проблемы автомобильного сектора ФРГ продолжают оказывать давление на экономическую активность, отмечают эксперты.

Предварительные данные о ВВП страны за третий квартал будут обнародованы 14 ноября.

В обзоре Бундесбанка отмечается, что ориентированный на экспорт производственный сектор страны "продолжил ослабляться" в третьем квартале, в то время как сектора экономики, сфокусированные на внутреннем рынке, "продолжают стимулировать рост".

Бундесбанк отмечает "существенное сокращение" производства автомобилей в Германии в июле и августе, связанное с ужесточением стандартов для автомобильных выбросов с сентября.

На прошлой неделе правительство Германии понизило прогноз роста ВВП страны на 2020 год до 1% с 1,5%, отметив, в частности, негативные последствия торговых споров.

Прогноз экономического подъема на текущий год был сохранен на уровне 0,5%.