Wizz Air заходит в Запорожье — СМИ

Компания Wizz Air может открыть сразу шесть маршрутов из Запорожья.

Об этом свидетельствует анализ системы бронирования авиаперевозчика, сообщает avianews.

Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

При выборе данных направлений система выдает информацию, что маршруты подлежат одобрению со стороны властей (This route is pending regulatory approval). При выборе комбинации других направлений соответствующее поле остается пустым.

Благодаря подобному анализу в прошлом году стало известно о предстоящем открытии Wizz Air рейсов из Львова во Франкфурт-Хан за несколько недель до того, как маршрут официально анонсировал авиаперевозчик.

Wizz Air 22 октября проведет пресс-конференцию в Киеве, на которой лоу-кост объявит о дальнейших планах развития на украинском рынке.

Запорожье, в случае его официального анонсирования, станет пятым городом в Украине после Львова, Одессы, Киева и Харькова в маршрутной сети Wizz Air.

Полеты сюда бюджетник планировал начать еще в 2008 году с открытия рейсов Киев-Запорожье, однако впоследствии пересмотрел свои планы.

22 октября аэропорт Запорожье открылся в 6 утра после капитального ремонта аэродрома, который охватил замену покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона.

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Позже эту информацию подтвердил и мэр Запорожья Владимир Буряк.

"В конце марта (2020 года — ЭП) мы открываем 6 дополнительных рейсов в Европу. Прямое авиасообщение соединит наш город с Будапештом, Веной, Вильнюсом, Вроцлавом, Гданьском и Краковом. Каждый из рейсов будет курсировать 2 раза в неделю", - написал Буряк.

Он добавил, что стоимость билетов будет начинаться от 15 евро.