Все разделы
Укр / Рус

В Германии предлагают повысить пенсионный возраст до 69 лет

Понедельник, 21 октября 2019, 20:40

Федеральный банк Германии выступил с предложением долгосрочного повышения пенсионного возраста до 69 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В своем докладе Бундесбанк предлагает постепенное повышение пенсионного возраста к 2070 году из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

По мнению банка, люди, рожденные в 2001 году, должны выйти на пенсию только в 2070 году.

Сейчас запланировано повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2031 году. Официальные прогнозы относительно пенсий завершаются 2032-м годом, в то время как ожидания продолжительности жизни в будущем продолжают расти.

Экспертная комиссия немецкого правительства должна подготовить предложения по пенсиям до весны следующего года.

По данным Бундесбанка, рост продолжительности жизни ставит под угрозу нынешнюю систему пенсионного обеспечения, поэтому нужна реформа.

"В противном случае расходы в долгосрочной перспективе будут расти значительно быстрее, чем поступления", - предостерегают в федеральном банке.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсия Германия

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине появилась услуга "е-пенсия" 9 августа 2019, 15:20
В Украине разработали новый законопроект о накопительной пенсии 27 марта 2019, 20:30
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк 12 декабря 2018, 13:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!