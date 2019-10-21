Firefly украинца Полякова начала сотрудничество с бывшим подразделением Боинга

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова подписала договор о сотрудничестве с бывшим подразделением Боинга Aerojet Rocketdyne.

Компания является международным лидером на рынке ракетных двигателей, сообщает SpaceNews.

Ракета Firefly Alpha будет оснащена компонентами с 3D-печатью от Aerojet на своих двигателях первой степени Reaver.

Отмечается, что запуск Alpha намечен на первый квартал 2020 года. Для другой ракеты, Beta, Firefly рассматривает установку двигателя AR1 от Aerojet.

По словам Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, в которую входит Firefly, компания планирует запуск трех разных ракет-носителей: Alpha, Beta и Gamma.

Alpha - для запуска на низкую околоземную орбиту малых спутников с грузоподъемностью до 1 тонны, Beta с нагрузкой до 4 тонн и Gamma - многоразовый космический самолет для запуска ракет с орбиты.

Firefly и Rocketdyne также планируют вместе работать на коммерческих и государственных рынках, включая проекты, связанные с вопросами национальной безопасности.