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За пять лет киберпреступность в Украине выросла вдвое

Понедельник, 21 октября 2019, 15:31

За последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. После этого количество преступлений имеет тенденцию расти. Так в 2017 было зафиксировано 1795 дел, в 2018 — 1023, за последние полгода — 1005.

Как сообщается, скачок 2017 года в значительной степени связан с вирусом "Петя", который поразил тысячи компаний, тогда заявления в киберполиции о данных, потерянных из-за этого вируса, часто оставались без ответов.

 
Опендатабот. Количество преступлений за незаконное вмешательство в работу компьютеров.

Киберпреступники охотятся на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде.

Потерпевшими могут стать как физические лица, так и бизнес и государственный сектор.

По данным Опендатабот, самая популярная статья киберпреступлений - мошенничество, на втором и третьем местах незаконное вмешательство в работу компьютера и распространение порнографии.

По словам экспертов Опендатабот, увеличение количества преступлений также связано с увеличением количества специалистов, которые могут их определить, а также с расширением штата киберполиции.



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кибербезопасность

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