У крупнейшего производителя промышленного чеснока сгорел склад

В селе Степановка Раздельнянского района Одесской области сгорел склад предприятия по переработке чеснока ООО "Агро-Патриот" - ведущего производителя промышленного чеснока в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 6:57 21 октября, спасатели в 8:38 локализовали пожар и в 11:05 ликвидировали ее на площади 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

"Мы боролись с системой, гос"помощниками", отбивались от рейдерских атак, обысков и арестов техники, от сфабрикованных уголовных дел и требований отдать бизнес.

Сегодня все закончилось. Агро Патриот умер", - написала в Facebook директор компании Наталья Сударкина.

"К сожалению, наш Агро-Патриот сейчас выглядит именно так. Пока непонятны причины, вызвана полиция - верю, что поймем причины. Это серьезный удар по компании, практически все активы, насколько мне известно, потеряны", - добавил Александр Сударкин.

Напомним:

"Агро-Патриот - ведущая компания в Украине по промышленному выращиванию чеснока. Занимается всем циклом производства: созданием семян, выращиванием чеснока с использованием технологий и систем капельного орошения, хранением, переработкой и продажей чеснока в Украине и на экспорт.

Экономическая правда