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Кабмин подчинил Гоструда Милованову, а Госстат - Дубилету

Понедельник, 21 октября 2019, 09:44

Деятельность Государственной службы по труду будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики - через министра Кабинета министров.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 октября, передает пресс-служба правительства.

"Это решение имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госстата.

Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - написал в Facebook миныстр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Ранее деятельность Госстата координировалась вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли, а Гоструда - министром социальной политики.

Экономическая правда

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Кабмин

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