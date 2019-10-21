Кабмин подчинил Гоструда Милованову, а Госстат - Дубилету

Деятельность Государственной службы по труду будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики - через министра Кабинета министров.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 октября, передает пресс-служба правительства.

"Это решение имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госстата.

Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - написал в Facebook миныстр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Ранее деятельность Госстата координировалась вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли, а Гоструда - министром социальной политики.

Экономическая правда