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Суд в США отложил иск к Telegram и оставил запрет на запуск кибервалюты

Воскресенье, 20 октября 2019, 13:11

Федеральный суд в Нью-Йорке отложил иск американского биржевого регулятора к Telegram до февраля.

Об этом говорится в распоряжении суда, пишет Прайм.

Кроме того, судья Кевин Кастел оставил в силе временный запрет Telegram на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался регулятор.

Заседание состоится 18-19 февраля 2020 года.

Компания Telegram Павла Дурова ранее заявила, что согласна отложить операции по криптовалюте Gram и блокчейн-платформе TON, пока не завершится суд в США.

При этом Telegram сочла излишним временный судебный запрет и пыталась его оспорить, но безрезультатно.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 млрд долларов.

Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

При этом Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг", на которую опирается SEC, и намерена опровергнуть эту позицию регулятора в суде.

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США

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