Суд в США отложил иск к Telegram и оставил запрет на запуск кибервалюты
Федеральный суд в Нью-Йорке отложил иск американского биржевого регулятора к Telegram до февраля.
Об этом говорится в распоряжении суда, пишет Прайм.
Кроме того, судья Кевин Кастел оставил в силе временный запрет Telegram на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался регулятор.
Заседание состоится 18-19 февраля 2020 года.
Компания Telegram Павла Дурова ранее заявила, что согласна отложить операции по криптовалюте Gram и блокчейн-платформе TON, пока не завершится суд в США.
При этом Telegram сочла излишним временный судебный запрет и пыталась его оспорить, но безрезультатно.
Ранее Комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 млрд долларов.
Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.
Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.
При этом Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг", на которую опирается SEC, и намерена опровергнуть эту позицию регулятора в суде.
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