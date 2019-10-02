ВТО разрешила США ввести пошлины на импорт из ЕС на 7,5 миллиарда долларов

Всемирная торговая организация санкционировала внедрение США почти 7,5 млрд долларов ежегодных штрафных сборов для восстановления убытков, нанесенных Boeing незаконной помощью ЕС концерна Airbus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Решение, вынесенное арбитрами торговой организации в Женеве в среду, открывает путь для самых больших действий в истории ВТО.

Если администрация Трампа будет настаивать на планах введения тарифов, это еще больше усилит торговую напряженность с ЕС в то время, когда мировая экономика уже замедляется из-за расширения коммерческих конфликтов по всему миру.

В начале следующего года ожидается, что ЕС получит одобрение своего тарифного наступления — может быть, на миллиарды долларов - за незаконную помощь Boeing.

Вместе эти два решения, как ожидается, положат конец 15-летнему спору из-за субсидий для американской и европейской аэрокосмической промышленности.

В своем заявлении Сесилия Мальмстром, комиссар ЕС по торговле, заявила, что для США было бы недальновидно и контрпродуктивно вводить пошлины, подчеркнув вероятность того, что ЕС в скором времени позволят сделать то же самое в случае Boeing.

"Взаимное введение контрмер . . . только нанесет ущерб предприятиям и гражданам по обе стороны Атлантики, а также нанесет ущерб мировой торговли и авиационной промышленности в чувствительное время", - сказала она.