Путин назвал условие, при котором Россия подпишет транзитный контракт
Среда, 2 октября 2019, 15:23
Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, передает "Интерфакс-Украина".
"Если же нет, "что вполне вероятно", Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа", - сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.
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