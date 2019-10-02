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Укр / Рус

Путин назвал условие, при котором Россия подпишет транзитный контракт

Среда, 2 октября 2019, 15:23

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, передает "Интерфакс-Украина".

"Если же нет, "что вполне вероятно", Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.

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Экономическая правда
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