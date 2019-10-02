Курс валют: доллар и евро резко подрожали на "черном" рынке
Котировки гривни к доллару на черном рынке установились на уровне 25,55 - 25,86 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:30 средние курсы валют на черном рынке были следующими:
Доллар США - 25,55 - 25,87 гривни;
Евро - 27,73 - 28,10 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,87 - 25,49 гривни. Евро покупают по 26,95 гривни, продают по 27,82 гривни.
По данным kurs.com.ua, средние курсы валют на черном рынке на 14:35 составляют:
Доллар США - 25,65 - 25,93 гривни;
Евро - 27,56 - 28,00 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривны на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.
2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.
Экономическая правда
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