Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: доллар и евро резко подрожали на "черном" рынке

Среда, 2 октября 2019, 14:44

Котировки гривни к доллару на черном рынке установились на уровне 25,55 - 25,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на черном рынке были следующими:

Доллар США - 25,55 - 25,87 гривни;

Евро - 27,73 - 28,10 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,87 - 25,49 гривни. Евро покупают по 26,95 гривни, продают по 27,82 гривни.

По данным kurs.com.ua, средние курсы валют на черном рынке на 14:35 составляют:

Доллар США - 25,65 - 25,93 гривни;

Евро - 27,56 - 28,00 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 2 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки 2 октября 2019, 11:49
Официальный курс на 2 октября: доллар и евро резко подорожали 2 октября 2019, 09:00
Межбанк закрылся ростом доллара 1 октября 2019, 17:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!