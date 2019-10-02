Курс валют: доллар и евро резко подрожали на "черном" рынке

Котировки гривни к доллару на черном рынке установились на уровне 25,55 - 25,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на черном рынке были следующими:

Доллар США - 25,55 - 25,87 гривни;

Евро - 27,73 - 28,10 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,87 - 25,49 гривни. Евро покупают по 26,95 гривни, продают по 27,82 гривни.

По данным kurs.com.ua, средние курсы валют на черном рынке на 14:35 составляют:

Доллар США - 25,65 - 25,93 гривни;

Евро - 27,56 - 28,00 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда