ГБР расследует хищения средств в институте "Укроборонпрома"

ГБР расследует возможную растрату бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для изготовления боеприпасов в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов, который входит в концерн "Укроборонпром".

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

По материалам следствия, в январе 2019 года институт без конкурса заключил договор на 31,3 млн гривен с частной фирмой ООО "Конторг" на закупку оборудования необходимого для изготовления боеприпасов для вооруженных сил. Данные средства институт получил в рамках бюджетной программы технологического развития оборонно-промышленного комплекса.

В рамках заключенного договора институт закупил измерительные комплексы, установки "ВОК "Вулкан-2005м", маятниковый копер "Zwick 5113", прессы и другое оборудование. А также автомобили марки Ford Transit и Ford Ranger.

Следователи считают, что ООО "Конторг" было выбрано поставщиком без конкурса несмотря на то, что не имеет соответствующей компетенции. А именно: не имеет достаточного количества трудовых ресурсов (работает только 12 работников), материальных ресурсов (стоимость основных средств на конец 2018 года составляет лишь 244 тыс. гривен), опыта проектирования и производства аналогичного оборудования.

Также отсутствует информация об официальном приобретении промышленного оборудования на территории Украины или за ее пределами.

Кроме этого, размер вероятного завышения стоимости "ВОК "Вулкан-2005м" составляет более полумиллиона гривен.

Дополнительно в ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами института приобретен Ford Transit за 1,05 млн гривен, а Ford Ranger за 1,03 млн гривен.

Вместе с тем именно ООО "Конторг" приобрело данные автомобили у другой частной фирмы ЧП "Магр-Авто". Transit за 893,8 тыс гривен, а Ranger за 991,3 тыс гривен. Причем директором и "Конторга" и "Магр-Авто" является один человек - Сергей Масленников.

В сети интернет ООО "Конторг" позиционирует себя как производитель спортивных и детских площадок, а также остановок общественного транспорта.

Также следователи ГБР приводят другой эпизод растраты бюджетных средств.

В течение июня-июля 2019 года институт закупил у ООО "Альгира" различные детали на 35,5 млн гривен.

Как установило следствие, данная фирма фактически никакой деятельности не осуществляла, материальными и трудовыми ресурсами не обладала. А только брала оборудование и закупала некоторые товары у ЧП "Галниш".

"Данные средства ООО "Альгира" получила от Государственного научно-исследовательского института химических продуктов. В дальнейшем полученные от ООО "Альгира" средства ЧП "Галиш" конвертировало в наличные и осуществило их передачу ООО "Альгира".

Данные наличные должностные лица ООО "Альгира" использовали на приобретение штампов и технологической оснастки для производства у неустановленных лиц", - именно так описывают следователи процесс вывода бюджетных средств на развитие ОПК в наличные.

Во время обысков в кабинете директора Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимира Щербаня найдено 14 тыс долларов и 10 тыс евро. По словам директора, эти средства его, и нужны ему на лечение в Германии.

Экономическая правда