СБУ подозревает заместителя Кличко в махинациях с перепродажей квартир - СМИ

Служба безопасности открыла уголовное производство по факту того, что должностные лица КГГА совместно с руководителями столичных коммунальных предприятий выводили квартиры на посредников, у которых оседали 20-30% стоимости недвижимости.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на постановления Днепровского райсуда Киева от 11 сентября.

Противоправная деятельность заключалась в отчуждении квартир, которые строились киевскими коммунальными предприятиями - "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Спецжитлофонд".

По данным следствия, КП заключали с частными компаниями "предварительные договора купли-продажи квартир", в которых указывались цены ниже рыночных. Эти фирмы-посредники деньги за квартиры не платили.

"Вместе с тем эти компании находили реальных покупателей, которые по договору "переуступки права требования" платили, как сумму, которая указана в "предварительном договоре" (в пользу коммунальных предприятий), так и 20-30% этой суммы в пользу указанных компаний-посредников.

По данным следствия, за три последних года "Житлоинвестбуд-УКБ" "заключил "предварительные договоры купли-продажи квартир" с 36 компаниями-посредниками, а "Спецжитлофонд" - с 19", - говорится в сообщении.

"По второму эпизоду расследуются обстоятельства победы ООО "Эко-Строй-Трейд" на "разыгранных" тендерах на общую сумму в 521,59 млн грн. Среди коммунальных предприятий КГГА (упомянутые выше "Спецжилфонд", "Житлоинвестбуд-УКБ", и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев").

А также - в закупках на 7,09 млрд грн по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, жилых домов, строительства канализации", - отмечает издание.

"Наші гроші" подчеркивают, что "Эко-Строй-Трейд" через Максима Половко связано с Вячеславом Непопом, ранее занимавшиего должность директора "Житлоинвестбуд-УКБ" и Михаилом Голице - экс-главой Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и президентом Киевгорстроя.

Напомним:

Вячеслав Непоп был главой КП "Житлоинвестбуд-УКБ" с 2002 по 2018 год.

27 июля 2018 года он был назначен заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

Подробнее о строительстве, которое фигурирует в производстве СБУ, можно узнать здесь: Из ниоткуда в никуда. Где будет начинаться и заканчиваться Подольский мост