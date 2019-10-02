Данилюк среди причин своей отставки назвал ситуацию с Приватбанком

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что одной из главных причин его отставки является попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".

Об этом он сказал в комментарии ВВС News Украина.

"У меня есть принципиальная позиция. Я считаю, что на данный момент я не могу дальше выполнять свои функции", - подчеркнул Данилюк.

По его словам, одна из главных проблем, которая стала причиной его отставки, - это ситуация с возможной отменой национализации Приватбанка.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе Приватбанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - пояснил он.

На вопрос, какие могут быть неправильные решения по Приватбанку, Данилюк уточнил, что это отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает экс-секретарь СНБО.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - сказал Данилюк.

На вопрос, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, он ответил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

В то же время Данилюк отрицает слухи о том, что может поехать работать послом Украины в США, и подтвердил, что имел непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим".

"Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля. Должны быть сильные институты", - сказал он.

На вопрос, влияет ли на действия Богдана Игорь Коломойский, бывший секретарь СНБО ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей - один из них".

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Предыстория:

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.