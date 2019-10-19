Болгария борется за завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий

Болгария готова выделить больше денежных средств Volkswagen, конкурируя с Турцией в борьбе за строительство на ее территории завода немецкого автопроизводителя.

Об этом заявил глава лоббирующей интересы автопроизводителей Automotive Cluster, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, передает "Интерфакс-Украина".

"София готова удвоить размер субсидий, чтобы выиграть тендер на постройку предприятия", - сказал Плевнелиев в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы нашли способ предложить Volkswagen от 250 до 260 млн евро вместо 135 млн евро", - сказал он.

По словам Плевнелиева, компании уже направлено соответствующее предложение, но ответа пока не получено.

Он отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железным и автомобильным дорогам, поддержка строительства завода со стороны Болгарии оценивается в 800 млн евро. Плевнелиев сказал, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.

Volkswagen в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии заморозил планы строительства завода в провинции Маниса.

В начале октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн лир (164 млн долларов), планируя построить предприятие, которое будет выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд евро.

Новый завод станет 123-м для Volkswagen в мире.