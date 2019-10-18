Зеленский подписал законы про кэшбек и кассовые аппараты

Президент Владимир Зеленский подписал законы Украины № 128-ІХ и № 129-ІХ которыми ввел программные кассовые аппараты и механизм кэшбека потребителю в случае нарушений требований РРО.



Об этом сообщает официальный сайт президента.



Сообщается, что законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

С новым законом вводятся программные регистраторы расчетных операций как альтернатива классическим кассовым аппаратам.

Как указавается, функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение.



Сообщается, что программа будет доступна бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.



Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 так называемый механизм кэшбека, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю 100% стоимости приобретенных товаров за счет штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.



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