Цена на газ для Украины может быть ниже на 20% — глава "Газпром"

ТАСС

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешнего уровня.

Об этом он рассказал в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей в Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.

"Надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - заявил глава "Газпрома".

Как сообщается, Медведев высказал мнение, что покупка Украиной газа на 25% дороже является ее правом.

"К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право.

Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%", - заявил премьер-министр РФ.



Напомним:

В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.

Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзита газа через Украину после 2019 года начался 19 сентября во Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.

Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.



Экономическая правда