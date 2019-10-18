Кабмин передал в Раду изменения в госбюджет-2019

Кабинет министров подал на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год - правительство предлагает пересмотреть показатели бюджета из-за недополучения доходов и уменьшения расходов на обслуживание госдолга.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из-за укрепления курса гривни в правительстве предлагают снизить план доходов госбюджета на 2019 год на 20,4 млрд грн.

Это произойдет из-за того, что при составлении бюджета прогнозировался курс доллара на уровне 28,2 гривни, в то время как реальный курс за первые 9 месяцев этого года составил в среднем 26,4 гривни.

"При этом это снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд грн", - заявили в Минфине.

Также предусматривается выделение дополнительного 1 миллиарда гривен на финансирование государственных шахт и дополнительные 354,6 млн грн на поддержку чернобыльцев.

Кроме этого, расходы на нацбезопасность и оборону предлагают повысить на 1,4 млрд грн, 787 млн ​​предлагают выделить на реабилитацию людей с инвалидностью.

Также выделили дополнительные средства на социальную защиту военнослужащих и ветеранов, параллельно сократив в 5 раз расходы на Фонд президента по поддержке образовательных на научных программ для молодежи.

Доходы бюджета за три квартала 2019 года выполнили на 94,6% от росписи. В бюджет не поступило 37,15 миллиарда гривен запланированных доходов.

Экономическая правда