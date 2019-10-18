"Укрзализныцю" вернули в управление Мининфраструктуры

Решением Кабмина "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры.



Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Криклий назвал произошедшее "возвращением блудного сына", поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука и анонсировал реформу в госпредприятии.



"Реформа Укрзализныци, которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится. Укрзализныця будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO).



Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", - прокомментировал министр.



Также Криклий рассказал о планах модернизации УЗ и передачу в концессию вокзалов.

"Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза ", - заявил Криклий.



Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице также положительно воспринял возвращение госпредприятия в Мининфраструктуры.

Напомним:

В сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет инициировать возвращение "Укрзализныци" под контроль министерства.



Ранее, в начале года Кабинет министров принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.



Позже, тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал политику правительства и руководства "Укрзализныци" и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.



Экономическая правда