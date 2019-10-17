За 6 месяцев в Украине закрылось 100 молочных ферм - животноводы готовятся к открытию рынка земли

Фермеры вырезают поголовья и аккумулируют средства, чтобы сохранить земельный банк после запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения.



Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.



"За последние 6 месяцев Украина ежемесячно теряет по 2-3 тыс. коров в промышленном производстве. Это около 100 средних ферм, которые уже закрылись. В результате, производство молока уменьшилось на 166 тыс. т. Такими темпами мы рискуем остаться без украинского молока и потерять главную бюджетообразующую отрасль", - отметила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

По ее словам, такую ​​ситуацию вызвала риторика правительства о срочном запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Однако, при таких предложенных непрозрачных условиях и отсутствия государственной поддержки для животноводов, фермеры фактически "сворачивают" молочное скотоводство и аккумулируют средства, ведь молочно-товарная ферма не может существовать без земельного банка, который обеспечивает кормовую базу, так как рынок кормов в Украине отсутствует, заявляет Лавренюк.



Как сообщается, украинцы рискуют потерять около 3,6 млрд грн отчислений в бюджет и 12% рабочих мест в аграрном секторе, которое дает молочное скотоводство.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов подтвердил, что вопрос внедрения рынка земли имеет непосредственное влияние на развитие молочного сектора.

"Тот дизайн реформы рынка земли, который предлагает правительство, выгодный для крупных агрохолдингов, поскольку содержит ограничения в 200 тыс. га в одни руки. Если у нас будут такие предприятия, которые смогут объединить такое количество пашни, это будут самые большие латифундии в мире.

А учитывая то, что в крупных холдингах и количество занятых специалистов, и добавленная стоимость ниже чем у тех, кто обрабатывает менее 50 тыс. га земли, холдинги не будут заниматься молочным животноводством", - подчеркнул Соколов.

Как указано, в результате существенного сокращения производства молока, Украина больше не может обеспечить себя "молочкой" собственного производства и покупает ее у соседей. По аналитическим данным АВМ, с сентября Украина уже импортировала на 33% больше масла и на 77% больше сыра.

Это подтвердил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский: "Союз молочных предприятий прогнозирует, что в этом году будет импортировано 20 тыс. т сыров, что фактически составляет 18-20% от общего потребления".





Напоминаем:

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.



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