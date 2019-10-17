Все разделы
Укр / Рус

Зеленский назначил заместителя главы и госуполномоченного АМКУ

Четверг, 17 октября 2019, 18:34

Президент Владимир Зеленский назначил Дарью Чередниченко заместителем главы Антимонопольного комитета - государственным уполномоченным.

Об этом говорится в указе №763/2019.

До назначения на должность Чередниченко работала руководителем Управления экономического анализа АМКУ. Она пришла в Антимонопольный комитет с "Metro Cash&Carry Украина", где работала вместе с Юрием Терентьевым - нынешним главой АМКУ.

Также Зеленский назначил государственным уполномоченным Сергея Тыщика.

В 2014-2017 годах Тищик был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

Также в его декларации указано, что в 2018 году он получал зарплату в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" как на основном месте работы.

Кроме этого, Тищик занимается собственным газотрейдерских бизнесом. Он задекларировал свою собственность в ООО "Бигаз" (газобаллонное оборудование для автомобилей в Одессе, партнер Александр Штамов из Макеевки).

Также задекларировал незначительный доход от киевского газового трейдера ООО "Украинский газовый клуб", где Тищик во время работы в "Нафтогазе" в 2016-2018 годах был основателем, но год назад перерегистрировал фирму на Вадима Шульгу.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский ТЭК

powered by lun.ua
Материалы по теме
Отказ в льготной перевозке пассажиров: президент подписал закон об увеличении штрафов 17 октября 2019, 17:40
Мораторий на проверки, лимиты для ФОПов, кассовые аппараты: Зеленский дал задание Кабмину 17 октября 2019, 17:25
Президент подписал закон о "сплите" 16 октября 2019, 16:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!