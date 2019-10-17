Зеленский назначил заместителя главы и госуполномоченного АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил Дарью Чередниченко заместителем главы Антимонопольного комитета - государственным уполномоченным.

Об этом говорится в указе №763/2019.

До назначения на должность Чередниченко работала руководителем Управления экономического анализа АМКУ. Она пришла в Антимонопольный комитет с "Metro Cash&Carry Украина", где работала вместе с Юрием Терентьевым - нынешним главой АМКУ.

Также Зеленский назначил государственным уполномоченным Сергея Тыщика.

В 2014-2017 годах Тищик был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

Также в его декларации указано, что в 2018 году он получал зарплату в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" как на основном месте работы.

Кроме этого, Тищик занимается собственным газотрейдерских бизнесом. Он задекларировал свою собственность в ООО "Бигаз" (газобаллонное оборудование для автомобилей в Одессе, партнер Александр Штамов из Макеевки).

Также задекларировал незначительный доход от киевского газового трейдера ООО "Украинский газовый клуб", где Тищик во время работы в "Нафтогазе" в 2016-2018 годах был основателем, но год назад перерегистрировал фирму на Вадима Шульгу.

Экономическая правда