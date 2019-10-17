ЗАЗ планирует начать производство двух новых моделей автобусов

Запорожский автомобилестроительный завод, входящий в корпорацию "УкрАВТО", в конце 2019 года намерен начать производство пригородных автобусов малого класса А09 на шасси Mercedes-Benz.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Пресс-секретарь корпорации Дмитрий Скляренко заявил, что это первая модель автобуса на таком шасси, сейчас идет процесс ее сертификации, после чего будет начато производство, запланированное на декабрь 2019 года.

Автобус вместимостью 36 человек оснащается двигателем Mercedes-Benz 4D34 и рабочим объемом 3,9 л экологического класса Евро5.

Среди конкурентных преимуществ автобуса Скляренко назвал надежное и долговечное шасси, вместительный салон и удобство рабочего места водителя.

"Объемы производства этой модели автобуса будут зависеть от конъюнктуры рынка, законодательных и экономических факторов", - ответил он на вопрос о предполагаемых объемов выпуска.

По его словам, в этом году также будет изготовлено и сертифицировано первый образец автобуса А18 (12-метровый низкопольный городской автобус вместимостью 104 человека, в том числе 29 сидячих мест).

"Эту модель заказал польский партнер ЗАЗ, и после поставки в Польшу первого автобуса с целью проверки его характеристик завод рассчитывает на серийный заказ. Надеемся, что для рынка Украины он также будет интересен", - заявили в пресс-службе.

В корпорации отметили, что сейчас на мощностях ЗАЗ после переноса в первом квартале текущего года автобусного производства с площадки в Мелитополе выпускают автобусы различных модификаций: кроме А08 пассажировместимостью 28 человек, это, в частности, городской низкопольный автобус А10 пассажировместимостью 60 человек (где 28 сидячих мест и 1 место предусмотрено для людей с ограниченными возможностями).

По словам Скляренко, в общем мощности автобусного производства загружены на 25%. В то же время конвейерные линии, где выпускали легковые автомобили, законсервированы, а мощности по производству автокомпонентов используют на 15%.