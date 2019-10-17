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Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий

Четверг, 17 октября 2019, 14:53

Верховная Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат, целью которого является повышение адресности государственных выплат и содействие развитию системы социального обеспечения.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Соответствующий документ поддержали 249 народных депутатов.

Законом, в частности, предлагается ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Закон также регулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации.

Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации.

Также будут анализироваться несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Экономическая правда

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пенсии субсидии

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