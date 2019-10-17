Суд снял арест акций с "дочки" российского Сбербанка

Хозсуд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 10 октября.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

В то же время он отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

Напомним:

Апелляционный суд Киева 5 сентября по требованию ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских "дочек" российских госбанков - Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка.

Судебным постановлением среди прочего было запрещено Райффайзен Банку Аваль осуществлять любые изменения прав на акции Сбербанка на счете в ценных бумагах.

Это решение суд принял на основании решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018, которым был удовлетворен иск упомянутых "приватовских" структур о взыскании 139 млн долларов (плюс 20 млн долларов процентов) из России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.