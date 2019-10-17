САП направила в суд дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 40 миллионов

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд дело относительно бывших чиновников "Укрзализныци", обвиняемых в злоупотреблении служебным положением на сумму около 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"САП направила в Высший антикоррупционного суда обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению двух бывших должностных лиц филиала АО "Укрзализныця" "Центр обеспечения производства" в злоупотреблении служебным положением, что повлекло убытки на общую сумму 39,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Детективы Национального антикоррупционного бюро в мае 2019 года уведомили двух бывших сотрудников филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци", занимавших должности в 2015-2016 годах, о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн грн убытков.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением").

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в декабре 2015 года и марте 2016 года филиал "ЦОП" получил от компании "Вог Аэро Джет" 30 тыс тонн дизтоплива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года или уплатить штраф в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки.

Однако возвращать долг "ЦОП" начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

Следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же топливо заняла филиалу та же компания, которая выиграла его конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым, говорили в УЗ.

Экономическая правда