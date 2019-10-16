Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши

"Укртрансгаз" завершил комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" (Львовская область).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте планируется до конца октября.

Напоминаем:

"Комарно" задействована в транспортировке газа через границу Украина - Польша.

Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам Шефчович.

По длительности контракта, объемам и тарифам договоренности пока нет.

Украинская сторона и ЕК предлагают России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Россия настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. метров. Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря.

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

Экономическая правда