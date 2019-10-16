"Укроборонпром" будет покупать все через Prozorro от 25 тысяч
Государственный концерн "Укроборонпром" принял новое положение о допороговых закупках, согласно которому закупки от 25 тысяч гривен обязательно будут проводиться через Prozorro.
Об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на директора департамента закупок Укроборонпрома Надежду Бигун.
"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники " Укроборонпрома", - сказала Бигун.
В концерне также напомнили, что специалисты Департамента закупок государственного концерна "Укроборонпром" и закупщики его предприятий-участников с октября 2019 года начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.
Экономическая правда
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