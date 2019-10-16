"Укроборонпром" будет покупать все через Prozorro от 25 тысяч

Государственный концерн "Укроборонпром" принял новое положение о допороговых закупках, согласно которому закупки от 25 тысяч гривен обязательно будут проводиться через Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на директора департамента закупок Укроборонпрома Надежду Бигун.

"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники " Укроборонпрома", - сказала Бигун.

В концерне также напомнили, что специалисты Департамента закупок государственного концерна "Укроборонпром" и закупщики его предприятий-участников с октября 2019 года начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.

Экономическая правда