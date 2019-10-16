Президент подписал закон о "сплите"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон, в частности, предусматривает передачу части полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью", - заявили в Минфине.

Также предусматривается передача остальных полномочий Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацбанку.

Кроме этого, речь идет о внесении изменений в ЗУ "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается отмена ЗУ "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрета Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

Экономическая правда