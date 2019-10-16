Кабмин создал комиссию по вопросам защиты бизнеса

Кабинет министров на заседании 16 октября создал комиссию по вопросам защиты бизнеса - орган будет проводить анализ состояния дел и причин возникновения проблем у бизнеса в процессе реализации государственной политики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также комиссия будет изучать работу центральных и местных органов государственной власти с целью формирования лучших условий для защиты бизнеса от незаконного влияния субъектов властных полномочий.

На брифинге по завершении заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук призвал представителей бизнеса через соцсети и официальные каналы сообщать правительству о правонарушениях и коррупции.

Экономическая правда