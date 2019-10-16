Все разделы
Укр / Рус

Кабмин создал комиссию по вопросам защиты бизнеса

Среда, 16 октября 2019, 15:35

Кабинет министров на заседании 16 октября создал комиссию по вопросам защиты бизнеса - орган будет проводить анализ состояния дел и причин возникновения проблем у бизнеса в процессе реализации государственной политики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также комиссия будет изучать работу центральных и местных органов государственной власти с целью формирования лучших условий для защиты бизнеса от незаконного влияния субъектов властных полномочий.

На брифинге по завершении заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук призвал представителей бизнеса через соцсети и официальные каналы сообщать правительству о правонарушениях и коррупции.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин бизнес

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин изменил структуру управления таможней 16 октября 2019, 14:13
Отмена трудовых книжек: Дубилет анонсировал начало работы над законопроектом 9 октября 2019, 09:46
Кабмин планирует потратить более 3,4 миллиардов на статистические наблюдения 8 октября 2019, 15:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!