Все разделы
Укр / Рус

МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы

Среда, 16 октября 2019, 15:11

Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа"), а группу СНГ ликвидировали.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Напмоним:

Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ Украина

powered by lun.ua
Материалы по теме
МВФ обновил прогноз курса валют по отношению к гривне 16 октября 2019, 14:19
МВФ не верит, что экономика Украины будет расти на 5-7% в год 15 октября 2019, 16:50
Реководство НБУ и Минфина отправились в Вашингтон на собрание с МВФ 15 октября 2019, 16:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!