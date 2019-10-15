Альфа банк представил нового генерального менеджера

Рафал Ющак приступил к исполнению обязанностей генерального менеджера "Альфа банка Украина", заменив на этой позиции чеха Ивана Свитека.



Об этом Экономической правде сообщила пресс-служба банка.

Последние четыре года Ющак возглавлял Альфа-Банк Беларусь, а с апреля 2019 года входил в состав наблюдательного совета "Альфа банка Украина".

Рафал Ющак родился 7 сентября 1969 года в Польше. Окончил в 1994 году Университет г. Гданьска , получив степень Магистра исторических наук, и в 1996 году — Высшую школу Менеджмента г. Руан.

У Ющака более 22 лет стажа на руководящих должностях в различных банковских учреждениях. Он возглавлял советы директоров и руководил рядом финансовых организаций, среди которых польский банк PKO Bank Polski и Первый Украинский Международный Банк.

Также работал на руководящих позициях в Citibank (Bank Handlowy w Warszawie SA). Владеет польским, русским и английским языками.

Напоминаем:

В августе глава правления украинского "Альфа-Банка" Иван Свитек решил прекратить работу в банковской группе.

Свитек был назначен генеральным менеджером "Альфа-Банка" в феврале 2017 года.

Чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

"Альфа-Банк" в Украине принадлежит компании "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

На официальном сайте НБУ Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузьмичев и Авен - гражданами России.

Экономическая правда