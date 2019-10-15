Все разделы
Укр / Рус

Запасы мазута на ТЭС и ТЭЦ перед отопительным сезоном на 20% ниже прошлогоднего уровня

Вторник, 15 октября 2019, 14:57
 

Запасы мазута на складах теплоэлектростанций  и теплоэлектроцентралей по состоянию на 1 октября составили до 31,5 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода 2018 года (40,1 тысяч тонн). 

Об этом сообщает издание enkorr.

За весенне-летний период запасы мазута на складах ТЭС и ТЭЦ сократились на 15% — с 37,4 тысяч тонн на 1 апреля до 31,5 тысяч тонн на 1 октября.

 
encorr.com.ua

За 1–11 октября запасы мазута выросли на 1,3 тыс т.

По данным enkorr, две столичные ТЭЦ, находящиеся в управлении КП "Киевтеплоэнерго", имеют запасы топлива на уровне 4 тыс. т.

Как сообщается, баланс рынка мазута за 9 месяцев 2019 года составил 78 тысяч т. (+26% к аналогичному периоду 2018 году). 75% произведенного украинскими НПЗ мазута было отправлено на экспорт.

По итогам 2018 г. баланс рынка сократился в 5,3 раза, до 77 тыс. т, с 408 тыс. т в 2017 году.

Запасы мазута перед началом отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ являются самыми низкими за весь период наблюдения.

Причиной многократного сокращения рынка стало вступление в силу с 1 января технического регламента, запрещающего оборот мазута с содержанием серы выше 1%.

Читайте подробнее: Команда Зеленского и рынок электроэнергии: пять главных вызовов

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

энергетика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Компания Ахметова будет экспортировать электроэнергию в Хорватию 11 октября 2019, 14:30
Министр энергетики США говорит, что не вспоминал Байдена в разговоре с Трампом 7 октября 2019, 10:01
Трамп говорит, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики 6 октября 2019, 12:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!