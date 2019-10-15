Запасы мазута на ТЭС и ТЭЦ перед отопительным сезоном на 20% ниже прошлогоднего уровня
Запасы мазута на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на 1 октября составили до 31,5 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода 2018 года (40,1 тысяч тонн).
Об этом сообщает издание enkorr.
За весенне-летний период запасы мазута на складах ТЭС и ТЭЦ сократились на 15% — с 37,4 тысяч тонн на 1 апреля до 31,5 тысяч тонн на 1 октября.
За 1–11 октября запасы мазута выросли на 1,3 тыс т.
По данным enkorr, две столичные ТЭЦ, находящиеся в управлении КП "Киевтеплоэнерго", имеют запасы топлива на уровне 4 тыс. т.
Как сообщается, баланс рынка мазута за 9 месяцев 2019 года составил 78 тысяч т. (+26% к аналогичному периоду 2018 году). 75% произведенного украинскими НПЗ мазута было отправлено на экспорт.
По итогам 2018 г. баланс рынка сократился в 5,3 раза, до 77 тыс. т, с 408 тыс. т в 2017 году.
Запасы мазута перед началом отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ являются самыми низкими за весь период наблюдения.
Причиной многократного сокращения рынка стало вступление в силу с 1 января технического регламента, запрещающего оборот мазута с содержанием серы выше 1%.
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