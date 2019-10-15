Сингапур планирует первым в мире запретить рекламу сладких напитков

Город-государство Сингапур в следующем году планирует запретить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара.

Об этом заявил министр здравоохранения Эдвин Тонг, сообщает CNN.

Запрет будет распространяться на все медиаплатформы, включая печатные издания, интернет-медиа и телевидение. Он коснется всех сладких газированных напитков, соков, питьевых йогуртов, растворимого кофе и тд.

Отныне производители сладких напитков также обязаны маркировать товары специальными отметками.

По словам Тонга, это лишь первые шаги для борьбы с диабетом. Также рассматривается полный запрет чрезмерно сладких напитков и введение обязательных физических упражнений .

Министерство здравоохранения Сингапура будет изучать мнение потребителей и работников индустрии в течение нескольких следующих месяцев. И уже в следующем году надеется ввести запрет.

В сингапурском отделении Coca-Cola заявили, что приветствуют такие меры, и заверили, что запрет не слишком отразится на компании, ведь они уже выпускают напитки без сахара или с его минимальным содержанием.



Напомним:

Каждый седьмой житель Сингапура имеет диабет. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, которые употребляют одну-две банки сладкого напитка в день, рискуют заболеть диабетом второго типа на 26% больше, чем те, кто употребляет такие напитки реже.