В Жеваго заявили о "элементах политического преследования"

Ситуация, которая сложилась с вызовом на допрос, заочным вручеенням подозрения и заявлением следователя об объявлении Константина Жеваго в всеукраинский розыск, является "выборочным правосудием с элементами PR кампании нынешних органов досудебного расследования".

Об этом заявил юридический консультант бизнесмена.

"Это ничто иное, как фальсификация доказательств с целью проведения незаконных процессуальных действий: не предусмотренного законом "заочного" вручения подозрения, незаконного объявления в розыск (может быть объявлено ​​только лицо, местонахождение которого неизвестно и только когда оно не является к следователю без уважительной причины).

Эти факты свидетельствуют о превышении полномочий следователями ГБР, то есть о совершении ими должностного преступления. С рынка было выведено более девяти десятков банков, деятельность многих из которых вызвала сомнение, но вопросы почему-то возникли только к господину Жеваго не как к сотруднику банка, а как к его акционеру", - отметил консультант.

"В текущей ситуации просматриваются элементы политического преследования. С подобного рода обвинениями органы предварительного расследования не решались подавать представление о снятии с Жеваго К.В. депутатской неприкосновенности прошлой Верховной Радой, понимая, что превратить деятельность коммерческого предприятия в уголовную статью законно, публично и прозрачно не получится", - добавил он.

В пресс-службе Жеваго заявили, что распространение ложной и непроверенной информации о нем является нарушением законодательства Украины, Конвенции о правах человека, нарушает его конституционные права и наносит ущерб его деловой репутации, и призвали СМИ не тиражировать искаженную и неправдивую информацию.

"Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ не тиражировать распространяемую властью в лице ГБР искаженную и неправдивую информацию об объявлении Жеваго К.В. в национальный розыск из-за его якобы неявки без уважительной причины к следователю Государственного бюро расследований и не спекулировать недостоверными данными о ситуации с ликвидацией банка "Финансы и Кредит".

Данная информация не соответствует действительности и имеет целью манипулировать общественным мнением относительно законности преследования Константина Жеваго", - говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркивают, что 27 сентября 2019 года Жеваго "не смог появиться в ГБР в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом, где находится до сих пор, о чем следователь был заблаговременно уведомлен с последующим предоставлением подтверждающих документов".

"Эти обстоятельства являются уважительной причиной в соответствии со статьей 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поэтому все последующие процессуальные действия при отсутствии лица, находящегося на лечении за границей, являются незаконными до момента окончания указанных выше мероприятий", - заявляет пресс-служба.

Напомним:

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

Экономическая правда