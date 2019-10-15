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Кабмин назначил двух заместителей главы Минекоенерго

Вторник, 15 октября 2019, 10:28

Кабинет министров на заседании 12 октября назначил заместителями министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского и Алексея Рябчина.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Роман Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Он ранее занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" (Киев), первого заместителя главы правления ПАО ЕМЗ "Металлист".

Алексей Рябчин - бывший народный депутат от ВО "Батькивщина". В Верховной Раде предыдущего созыва Рябчин был главой подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

В списке "Батькивщины" на внеочередных выборах он шел под №32 и не прошел в парламент IX созыва - по партийным спискам "Батькивщина" получила 24 мандата.

Отметим, что Кабинет министров постановлением №854 от 29 сентября изменил предельное количество заместителей главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, увеличив его с пяти до восьми человек.

Экономическая правда

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Минэнерго

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