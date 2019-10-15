Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро
Вторник, 15 октября 2019, 09:29
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копеек, установив его на 15 октября на уровне 24,54 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,10 (на 11 октября - 27,05 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.
11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
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