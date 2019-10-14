В НБУ подсчитали количество наличности на каждого украинца

Объем денег в наличном обращении с начала года уменьшился на 9,1 миллиард гривен (2,3%) и по состоянию на 1 октября составляет 391 миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке тендецию с уменьшением количества наличных связывают со стабильным трендом на рост популярности безналичных расчетов.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября в наличном обращении находилось 13,3 млрд штук монет (2,5 млрд грн) и 2,8 млрд штук банкнот (388,4 млрд грн).

Среднее количество банкнот на одного украинца - 67, среднее количество разменных и оборотных монет - 316.

Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (22,5%), среди монет - 10 копеек (28,8%).

"За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов в результате их изъятия из обращения с 1 октября 2019 года. Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет", - говорится в сообщении.

Напомним:

С 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков.

Экономическая правда