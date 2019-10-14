"Кернел" разместил евробонды на 300 миллионов долларов - СМИ

Аграрная группа "Кернел" разместила еврооблигации на 300 миллионов долларов со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников рынка.

По его словам, прайсинг установили на уровне 6,6%, бумаги продали по цене 99,5% от номинала.

Организаторами размещения облигаций выступили ING Bank и JP Morgan.

В компании агентству не стали комментировать эту информацию, заявив, что детали планируют обнародовать 17 октября.

Напомним:

В январе 2017 года "Кернел" разместил еврооблигации на 500 млн долларов. Срок обращения облигаций - до 31 января 2022 года, ставка купона - 8,75% годовых.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 560 тыс га, производственные мощности 2,5 млн тонн зерновых и масличных в год.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский - 39,93% акций.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".