"Кернел" разместил евробонды на 300 миллионов долларов - СМИ
Аграрная группа "Кернел" разместила еврооблигации на 300 миллионов долларов со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников рынка.
По его словам, прайсинг установили на уровне 6,6%, бумаги продали по цене 99,5% от номинала.
Организаторами размещения облигаций выступили ING Bank и JP Morgan.
В компании агентству не стали комментировать эту информацию, заявив, что детали планируют обнародовать 17 октября.
Напомним:
В январе 2017 года "Кернел" разместил еврооблигации на 500 млн долларов. Срок обращения облигаций - до 31 января 2022 года, ставка купона - 8,75% годовых.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.
Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 560 тыс га, производственные мощности 2,5 млн тонн зерновых и масличных в год.
Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.
Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский - 39,93% акций.
Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
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